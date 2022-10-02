莫安柏常跟妻子在台遊歷旅行，體驗台灣特有風土文化。（移民署提供）

機械工程學博士莫安柏(Mohammed Amer)高級工程師，專業領域致力於奈米流體熱傳、熱交換器及結霜除霜等熱源研究，任職在台灣某電機公司。該公司微型節能馬達風扇出貨量排名全球第3，日前推薦莫安柏以「高級專業人才」身分，申獲外僑永久居留證「梅花卡」，並將妻子接來台灣共築愛巢。

來自約旦的莫安柏，精通阿拉伯語、英文及中文，2015年即來台攻讀大學機械工程學碩士，並於2022年初取得2項發明專利，分別是提升流量降噪的新型扇葉發明、提升流量降噪的新型扇框發明。

莫安柏表示，來台快8年了，完成碩士及博士學業，他現在的工作就是推動電子冷卻技術，讓台灣處於世界領先地位，同時也發表論文20餘篇，並擔任國際知名期刊審稿人，深獲公司信任。

現在莫安柏也常跟妻子到處遊歷旅行，特別喜歡看台灣的好山好水，兩人也騎著摩托車，到處品嚐牛肉麵、珍珠奶茶等臺灣道地美食及欣賞國父紀念館、101大樓等人文風光。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才及提升國際競爭力，提供各式申請方式以利外國專業人才於台就職取得居留、永久居留。