今年股債雙殺，各壽險業淨值大幅下降，壽險業者爭取透過「金融資產重分配」來重編財報。國泰金(2882)總經理李長庚指出，Fed暴力升值，現在跟2018年環境狀況不一樣，他認為，國外有導入先例、外在因素變動巨大且迅速、全球都受影響等三個主要因素，希望主管機關能考量短期衝擊，讓產業可以平安度過。

李長庚強調，「金融資產重分配」是一個應急措施，國泰金的立場只是提出建言，還要尊重會計基金會決定。他認為，這個論點基本就在於時空環境不同，2018年是接軌IFRS9的基礎，但今年Fed暴力升息是歷史從未見過，這種現象不是只有對於台灣壽險業產生影響，而是全世界投資機構都會產生影響。

李長庚指出，平常不會面臨到這些問題，財報使用資產負債有資產落差才會造成，如果財報本身資產負債兩面都是移動就沒有這個問題。所以面對Fed的暴力升息所引發的資本市場動盪，世界各國都在想怎麼讓企業、金融、保險、證券平穩度過風暴，所以有些國家已經導入，是不是台灣也可以有不同想法，這是暫時性措施，因為2026年會全部導入IFRS17的制度，業者也可選擇要不要接受短期的措施。

此外，國壽是否要增資？他指出，國壽目前RPC還有320％，從監理來看，監理本身最重要就是清償能力，國壽本身足夠的清償能力，如果清償能力低於200％，會立刻增資。