在現在的社會，因景氣的低迷不明朗，大環境的急劇轉變影響著大部分人的生活，眼看著未來還有各式各樣的挑戰與風險，讓人真不知該如何應對才好，不過，在面臨困境時，每個人的應變方式都各不同，而他們更秉持這樣的精神，《科技紫薇網》運勢專欄指出處女座、天蠍座、摩羯座遇到難關更能發揮才華，他們有挑戰的勇氣和愈挫愈勇的精神。

▍處女座

處女座的人天生非常自我要求，嚴以律己，是標準的完美主義者，當遇到了生活中的層層難關，他們會採取積極樂觀的態度來面對，在高壓的情況下，反而比平常更耐得住性子、更沉穩，展現出從容不迫的模樣，這種不怕挑戰、甚至不逃避的性格，讓他們可以比其他人更認真專注在新的領域上，開創出一條新的道路。

▍天蠍座

天蠍座的人從不輕易向自己和別人低頭，這種不服輸的個性，在面臨層層難關時，當然更不輕易退縮了，環境愈讓他們感到痛苦，他們愈是要逆流而上，並且不期待也不等待有人伸出援手，萬一遭受挫敗，他們會記取教訓，精進自己，一定要變得更加堅強、堅定，再度捲土重來，朝著設定的目標前行。

▍摩羯座

摩羯座的人個性冷靜沉穩，在面對困難時，會排除自己的情緒，理智地分析及對待每件事情，他們會把過往失敗的經歷當成補給品，不允許自己吃回頭草，心裡只有完成任務。這樣凡事以績效為優先的態度，練就一身不屈不撓、愈挫愈勇的精神。