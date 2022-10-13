悠遊卡嗶卡大放送。自10月起連續三個月，只要同一張悠遊卡登錄後當月消費滿2,000元，即可獲得100元回饋，每月回饋限額5萬名，活動需登錄，先消費滿額者先回饋。自10月起至12月止連續3個月，悠遊卡公司回饋長期以來悠遊卡的死忠卡友，特別推出「悠遊卡All in 嗶卡賺5％」活動，想要參加活動的卡友可自9月30日10時起在悠遊付APP搶先登錄，並自登錄日起開始累計消費金額(9月30日登錄者自10月1日開始累計消費金額)，每卡消費滿2,000元即得100元回饋。

若是悠遊付會員登錄的悠遊卡，滿額即會由系統自動回饋至悠遊付帳戶中，非會員或登錄非本人悠遊卡，也可持卡至四大超商或美廉社靠卡領取回饋金。悠遊付新會員當然也有加碼活動，在活動期間註冊並參加本活動，且完成滿額、領取回饋的任務，還會另贈1張全家便利商店25元購物金商品券，每月皆有5,000個名額，活動期間每悠遊付新會員限獲贈1次。悠遊卡公司提醒，「悠遊卡All in 嗶卡賺5％」每月都有5萬個回饋名額，且「認卡不認人」，每一張悠遊卡只要在當月消費滿額，都可以領取回饋金，若同一人有多張悠遊卡且分別達到回饋門檻皆可領取回饋，且只需登錄1次，不需逐月登錄，愈早登錄、完成消費任務，就愈早搶進回饋名額。卡友們也可善用悠遊付APP中的活動網頁，查詢完成登錄的悠遊卡已消費金額，妥善安排每張悠遊卡的消費，讓回饋金額極大化，聰明消費，在高通膨之下幫自己省荷包。