竹南鎮長方進興（右）13日委任律師姚智瀚赴苗栗地檢署遞狀控告康世儒涉違反選罷法。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興（右）13日委任律師姚智瀚赴苗栗地檢署遞狀控告康世儒涉違反選罷法。（謝明俊攝）

竹南鎮長方進興（右）13日委任律師姚智瀚赴苗栗地檢署遞狀控告康世儒涉違反選罷法。（謝明俊攝）

竹南鎮長參選人康世儒日前赴苗栗地檢署控告現任鎮長方進興等，處理竹南鎮離岸風電回饋金發放學童教育券一事，疑涉圖利特定廠商。方進興認為康世儒行為已嚴重涉及毀謗、誣告及違反選罷法中意圖使人不當選等罪嫌，13日上午前往苗栗地檢署遞狀控告康世儒，期望能遏阻參選人惡意影響民眾投票意願。

竹南鎮長方進興在3年多前的鎮長選戰，對手就是康世儒，康世儒與弟弟康世明兄弟聯手搶下4屆竹南鎮長後，再回鍋重選竹南鎮長，引發地方人士不滿反彈，指稱「竹南給康家當家就好了！」康世儒因而敗選，今年9合1基層選舉，康世儒再戰江湖，向綠營靠攏，再次挑戰方進興，兩人選戰一開打，就走入司法途徑，希望以司法手段爭取公道。

竹南鎮長方進興月前將竹南海域離岸風電回饋金，以每人2千元教育券方式發放給全鎮中小學校學生，做為採購開學文具等相關用品，以減少家庭採購學生學習用品負擔，但引來康世儒質疑鎮公所限定採購廠商，疑涉圖利廠商之嫌，於9月30日具狀向苗栗縣地檢署提告。

方進興認為康世儒行為已嚴重涉及誣告、違反選罷法意圖使人不當選，以及誹謗等罪嫌，13日上午委任律師姚智瀚，具狀向苗栗縣地檢署控告康世儒。

方進興指出，海能風力發電公司同意提供離岸風力回饋金2，775萬元予竹南鎮公所，依規定發放給鎮內全部幼兒園及國中小學學生教育商品券。公所依計畫及回饋金使用管理原則辦理採購案，以最有利標為決標方式並獲得苗栗縣政府同意辦理，方進興及竹南鎮公所社會文化課長劉耘圻並未有任何圖利特定廠商情形。

方進興指控康世儒，本可藉由竹南鎮公所的公開資訊，或逕向竹南鎮公所、海能公司，或向方進興及劉耘圻本人查證，但康世儒竟未予以詳查，惡意指控方進興、劉耘圻違圖利特定廠商，竟意圖使方進興等2人受刑事處分，以及竹南鎮長選舉參選人方進興不當選，因而具狀控告康世儒。

方進興並舉證，康世儒以不實事項使新聞媒體登載在網路新聞，並於今年10月間印製內容為「教育商品券竟然敢限定只有幾個店家可以購買？」、「一樣是回饋金焚化爐回饋金家家戶戶都可以享受福利」、「為何風力發電回饋金卻指定只有幾個特定店家可以去消費？」、「新台幣2820萬耶！換算竹南鎮的人口數，每人可獲得300元」、「方進興啊方進興！你的腦袋到底在盤算什麼呀？」等不實文宣，並散布該不實文宣，指摘方進興等涉貪等不實，嚴重影響選民投票正確性，因而依法對康世儒提出涉犯誣告丶違反選罷法丶誹謗等告訴，以正視聽。