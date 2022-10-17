中國共產黨第二十次全國代表大會於10月16日召開，習近平總書記在大會上做重要報告，定調了未來幾年黨和國家的重要政策方向和指導思想。新一屆中央政治局與常委人選將在一周後的二十屆一中全會之後公佈。瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤博士今指出，基準預測假設2023年3月全國兩會之後，大陸防疫形勢可能明顯好轉，不過也存在現行政策維持更長時間的可能性。

汪濤指出，習主席的講話聚焦黨和國家的長期發展方向與目標，並沒有提及短期經濟政策或防疫政策的可能變化。報告認為動態清零政策最大限度保護了人民生命安全和身體健康，統籌疫情防控和經濟社會發展。報告並沒有提及未來防疫政策的發展方向，但強調了要健全公共衛生體系、加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設，有效遏制重大傳染性疾病傳播。

習近平重申了建設現代化強國的戰略安排分兩步，從2020年到2035年基本實現社會主義現代化（人均國內生產總值達到中等發達國家水準），從2035到本世紀中葉把我國建成社會主義現代化強國。汪濤指出，目前我們並不清楚2035年人均GDP目標會參考哪個口徑和標準。如果按習主席在2020年11月關於十四五規劃和2035遠景目標的說明中所提及的GDP總量或人均水準到2035年翻一番計算，則對應年均GDP增速需達4.7%左右（2021-35年），而我們預計未來十年中國潛在GDP增速可能在4-4.5%之間，2030年之後則進一步放緩。報告重申了「高品質發展」是全面建設社會主義現代化國家的首要任務、「發展」是黨執政興國的第一要務，這或許能打消部分投資者認為中國政府或不再以經濟增長為重的擔憂，不過報告也格外強調發展必須堅持「以人民為中心」。

報告對房地產政策的長期定調基本未變，繼續強調「房住不炒」，加快建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度。鑒於二十大會議更聚焦長期發展問題，這些基本符合預期。瑞銀認為12月的中央經濟工作會議可能更多討論短期政策方針。另一方面，我們認為三季度經濟增長弱復蘇、房地產行業下行壓力依然較大，這可能帶來更多政策放鬆（但可能依然較為溫和），如同過去幾個月的情況。

面對人口老齡化挑戰，報告要求建立生育支持政策體系、完善多層次多支柱的養老保險體系、發展養老事業和養老產業、建立長期護理保險制度等。報告還要求實施漸進式延遲法定退休年齡。2020年的人口普查資料顯示我國勞動年齡人口已經出現下降，一些專家認為總人口也已經或即將見頂。瑞銀此前估算，如果到2030年退休年齡平均推遲3歲，那麼屆時勞動年齡人口可能會增加4000萬人左右。