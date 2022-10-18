聚陽（1477）18日舉行法說會；受到通膨影響，美系品牌服飾廠庫存增加，聚陽指出，後續客觀環境景氣變化還有待觀察，仍需要一段時間調整；聚陽在高單價產品需求仍強，加上美元急升、匯兌優勢有利毛利率，預期今年獲利有望優於去年。

聚陽今年9月合併營收在逐漸進入旺季尾聲下出現月減，不過第三季整體市況仍優於預期，單季營收來到94.07億元，創單季歷史新高。

展望今年第四季來說，聚陽指出，受惠產品組合提升，加上匯率幫助，毛利率表現會相當不錯，獲利年增幅可望有正成長，營收則有認列時間點的問題，比較不確定。

就整體成衣產業景氣，聚陽認為，明年第一季應可落底，第二季恢復成長。

聚陽指出，美國市場庫存去化壓力較大，美系客戶聖誕節銷售狀況不明，追加訂單難以預估，因此目前多以轉向短交期訂單，由於短單是聚陽強項，因此預期美系客戶明年訂單仍可有個位數穩定成長。

至於日系客戶，聚陽表示，以目前洽談狀況來看，日系客戶需求仍強勁，客戶訂單能見度強，明年訂單量應可維持雙位數成長。

整體而言，聚陽預期，明年訂單第一季有望成長5成、第二季成長3成。