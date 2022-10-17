矽格(6257)9月營收符合公司之前的預期，前9月營收創新高紀錄。不過市場需求不確定性增加，相關手機晶片、PC晶片及NB晶片供應鏈進入庫存調節，將影響矽格的業績，惟公司獲利穩定，因此法人建議區間操作，目標價給予57元。周一矽格股價量增翻紅，收漲2.4%報44.75元，突破月線。

矽格自結9月營收為15.63億元，月減0.01%、年增2.39%，客戶訂單仍因相關供應鏈持續進行庫存調節，使手機晶片及消費性晶片需求減少。其他產品應用如HPC晶片及網通晶片需求增加，車用晶片及記憶體晶片持平。不過營收按美元計價部分產生可觀的兌換利益，對公司收入及獲利均有明顯助益，矽格9月合併營收為歷年同期新高。矽格前9月營收145.57億元，年增17.49%。

累計矽格今年第三季合併營收47.84億元，季減7.19%、年增2.22%，符合公司之前營收下滑在10%以內的預期，單季客戶在手機、PC及記憶體相關IC進行庫存管控，使今年第三季營收下滑，但在車用晶片、網通、資料中心等相關晶片的需求持續暢旺，矽格會謹慎觀察實際情況，做好產能調配。毛利率因稼動率下滑而減少，法人預估，矽格稅後EPS 1.65元。

此外，矽格轉投資封測廠台星科(3265)9月合併營收為3.14億元，月增2.94%、年增4.62%，第三季合併營收9.70億元，季減13.00%、年增12.26%。台星科前9月營收30.57億元，年增36.26%。

矽格2022年營運成長的產品線，包括5G手機、網通WIFI6/6E、車電、GaN、HPC等；WIFI晶片2022年晶片供給增加，矽格也會受益。車用晶片2021年測試占矽格整體業績比重約6%，希望2023年占營收目標達10%以上。

半導體市場仍遭受通貨膨脹及美國升息等因素之衝擊，市場需求不確定性增加，相關手機晶片、PC晶片及NB晶片供應鏈進入庫存調節，但車用和HPC及網通則很穩定，客戶認為PC和手機庫存調整要2~3季，最晚調整至明年第一季。

價格方面，由於測試價格占整體晶片成本較低，加上IC設計對於供應鏈的要求仍以穩定為優先，矽格IC測試價格也與2021年調漲過後相當，但若終端景氣不佳，價格還是有壓力，法人預估，矽格2022年稅後EPS 7.12元。