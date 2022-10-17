半導體驗證分析廠宜特(3289)受惠分析驗證需求暢旺，法人看好第四季營收可望連3季創高。宜特股價觸及近27月高點後3天急跌21％，14日止跌強彈9.87％，今（15）日不畏大盤重挫近300點，開低後在買盤敲進下放量勁揚4.12％至70.7元，早盤維持逾3％漲幅。

宜特2022年9月自結合併營收3.27億元，月增0.33％、年增達17.02％，連5月改寫新高。使第三季合併營收9.75億元，季增7.04％、年增達19.5％，再創歷史新高。累計前三季合併營收27.6億元、年增達18.17％，續創同期新高。

宜特表示，受惠先進製程、先進封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）等應用趨勢發展，帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求挹注，使9月、第三季及前三季營收齊創新高。

展望後市，宜特指出，儘管整體電子產品市況不佳、雜音紛擾，多數半導體廠商大砍資本支出、降低稼動率因應，但公司主要為協助客戶產品研發驗證與確保產品品質，較不受景氣影響，目前驗證分析接單狀況依舊暢旺。

此外，半導體先進製程持續微縮，更換材料有助提升元件低耗電、高頻率特性，但必須考量製程設備是否需改變、生產樣品是否堪用、品質是否穩定符合原規格，無論是開發時期或變更後的生產驗證，均需進行一連串嚴格的材料分析與控管，確認是否符合應有特性要求。

為滿足市場相關龐大需求，宜特表示，投入的材料分析相關設備將陸續到位、產能陸續開出，將可為客戶提供充足產能。法人認為，宜特在手訂單能見度已達年底，隨著研發驗證產能陸續開出，看好下半年營收可望逐季創高，整體營運成長優於整體市場。