台股今（17）日盤中大跌約314點，最後收跌162點，收在12,966點、再跌破萬三大關，證交所指出，近期國際政經局勢動盪，主要受到美國聯準會升息腳步、地緣政治風險、資金流動及企業展望變數等因素影響，衝擊投資人信心，引發台股波動加劇。

證交所再次提醒，台灣上市公司具高度韌性，今年前9月仍有6成上市公司營收年增；且台灣經濟前景尚溫和，今年經濟成長仍表現穩健，投資人應理性面對股市漲跌，審慎操作。

證交所統計，雖然近期股市波動較劇，台灣上市公司營收仍持續成長，全體上市公司今年9月營收年成長10％，累計前9月營收年成長9.6％，接近1成的年增幅；前9月營收成長家數仍超過6成，展現台灣上市公司的穩健實力。

另外，證交所表示，國際貨幣基金（IMF）在甫公布之2022年世界經濟展望秋季報告中，下修全球9成國家經濟成長率（GDP），卻反向上調台灣2022年預估經濟成長率0.1％至3.3％，顯示台灣經濟結構轉型漸具成效，在通膨陰霾及地緣政治衝擊下更具韌性。

證交所強調，未來仍將持續密切注意相關國際局勢對台股市場之影響，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定市場措施，而證交所亦會督促上市公司資訊傳達的及時性，確保投資人可得到充分的資訊。