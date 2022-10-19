鴻海(2317)18日舉辦2022鴻海科技日（HHTD22），揭示電動車最新布局計畫及展望。多家外資出具報告，認為鴻海電動車產品線擴展順利，相關零組件及前瞻技術研發均有助推動營運達成目標，維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價介於120～162元不變。

日系外資認為，鴻海電動車產品線擴張進展順利，看好推出跨界SUV的MODEL B及皮卡MODEL V將可有效拓展潛在市場。首次揭露的低軌衛星展現集團開發新領域決心，認為若市場持續成長，鴻海將有機會受益於領先參與廠商的潛在外包生產商機。

而鴻海在此次科技日中展現更完整的電動車零組件解決方案及系統，日系外資認為將在未來2～3年為電動車布局提供垂直整合效應。前瞻技術則展現鴻海對基礎科學研究的承諾，將有助於鴻海在技術發展中處於領先地位。

整體而言，日系外資認為鴻海在此次科技日不僅展現電動車，包括碳化矽（SiC）晶片和功率模組、低軌衛星、光達（LiDAR）及各種新技術均為正向驚喜，維持「買進」評等、目標價162元不變。

美系外資認為，此次鴻海科技日成功展現集團在電動車平台、車款組合、零組件和組裝方面的實力，將為贏得更多設計製造專案鋪平道路，並推動公司長期成長，維持「買進」評等、目標價146元不變，認為從目前水準來看還有更多上漲空間。

另一家日系外資亦認為，鴻海在此次科技日展現在電動車設計和製造方面的紮實能力，並進一步增強產品供應，看好在電動車發展強勁、多項成長動能帶動下，在電動車領域長期發展可期，維持「買進」評等、目標價145元，仍為產業首選。

第二家美系外資認為，鴻海此次展現電動車設計能力、軟體開發能力、產能規畫和關鍵零組件專業技術，看好鴻海在電動車委託設計製造服務（CDMS）、模組化設計方式、快速上市和營運本地化（BOL）產能擴張方面的領導地位。

美系外資指出，鴻海股價表現年初至今優於大盤約29％，預期在市場資金流入價值股、公司毛利率穩健改善下，短期股價表現將繼續優於大盤，維持「買進」評等、目標價120元不變。