一名護理師指控，丈夫在她懷孕期間與小三婚外情，兩人還發生性行為超過15次，導致對方懷孕並墮胎，小三還曾侵門踏戶對人妻長子說「將成為你的新媽媽」，害她氣得早產險些沒命，憤而向小三提告求償，新北地院簡易庭判處小三應賠償給付36萬元。

人妻指控，與丈夫於2014年結婚，丈夫卻和小三發生婚外情，兩人自2020年11月至隔年7月期間，發生至少15次性行為，並提出兩人的性愛影片及親密照片為證，控訴小三侵害她的配偶權。

此外，小三曾懷了丈夫的小孩並墮胎，從兩人對話紀錄可見「陪我去拿你的小孩照顧我是應該的」、「小孩是你的，是你要我墮胎的」、「我為你墮胎」、「為你離婚丟下小孩還搬去新莊墮胎」、「就像你要我墮胎一樣，是你帶我去診所墮胎，你看著我吃藥的…」等語。

人妻控訴自己在懷孕期間知道此事，不僅身心飽受煎熬，長期忍受精神折磨而睡眠不足，更萌生憂鬱症，且小三明知她即將臨盆，還向其長子稱「將成為新媽媽，家裡會有媽媽、爸爸還有我三名大人」等語，致她因氣憤而產生頻頻宮縮、提早破水，胎兒因而提早五週早產，產生呼吸窘迫而需入住新生兒中心安置，她亦因而大出血，生命徵象不穩，服藥後引發急性藥物過敏，生心理均蒙受極大痛苦，向小三提告求償50萬元。

小三則辯稱交往前並不知道人夫已婚，知情後已明確告知人夫不願當小三，請他自行處理；因人夫當時稱很快就會和妻子離婚，兩人才繼續交往，且自己還被人夫糾纏。

法官勘驗小三與人夫的對話紀錄，小三曾說「今天是我破壞人家家庭的報應，我被你傷是活該，我今天承認自己是破壞人家家庭主婦小三了，我承認了」，足以認定小三明知人夫為有配偶之人，仍與之親密交往之事實，兩人行為已逾越一般男女正常交往分際，非社會通念所得容忍，因此判處小三須賠償給付36萬元。