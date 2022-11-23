金控對油源國有持續不斷的投資熱情。據金管會統計，國內金控集團已連續29季對阿拉伯聯合大公國加碼投資，七年多來加碼金額共5,227億元，到9月底投資餘額達5,494億元，在這波資本市場回檔下，9月底提列投資評價損失81.82億元，損率近1.5％，在金控主要投資地區中算是相對極低。

金控投資阿聯主要是主權債券，多數是壽險子公司投資海外或國際板的阿聯主權債，訴求利率高，且信用評級高，算是不錯的投資標的，且可能大部分投資部位放在攤銷後成本（AC），即不用認列太多投資評價損失。

而金控集團對美國則是加碼金額最大，連續24季加碼，增加投資達新台幣4兆8,139億元，主要亦多是壽險子公司海外投資，加碼美國債券，到9月底金控集團對美國投資餘額達7.83兆元，提列投資評價損失3,803億元，創歷年新高，損率達4.85％，金管會分析，主要是今年升息造成債券價格下跌，美股亦有回檔，因此評價損失較大；壽險業投資美債大部分應放在AC項下，即不會反應，目前看到的應都是在淨值項下的資產。

金控集團持續投資加碼的前十大地區，除了美國、阿聯外，第三名是對法國連七季加碼投資共3,794億元；第四是對加拿大的連五季加碼2,125億元；第五名是對英國連五季加碼，投資金額增加1,951億元；第六名是南韓，連三季增加投資就達1,902億元；第七是智利，連13季加碼投資共1,842億元；第八是澳洲，連五季增加投資共1,677億元，第九是日本，連九季增加投資共1,487億元；第十是卡達，五季加碼共1,143億元。

但因股債雙跌，9月底金控海外投資認列投資損失高達9,056億元，加上國內投資減損，共計1兆2,438億元，創史上最高。