永豐期貨指出，台指期週一上漲88點至15524點。價差方面，台指期逆價差縮至-27.23點，電子期逆價差縮至-1.2點，金融期正價差縮至3.21點。現貨部分，三大法人賣超19.87億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加797口至15011口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加333口至17823口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1371口至12620口。
美股昨夜休市。3月台指期今日開盤下跌38點，為15486點，金融期及電子期聯袂開低。
永豐期貨指出，台指期週一上漲88點至15524點。價差方面，台指期逆價差縮至-27.23點，電子期逆價差縮至-1.2點，金融期正價差縮至3.21點。現貨部分，三大法人賣超19.87億元。
在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加797口至15011口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加333口至17823口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1371口至12620口。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。