永豐期貨指出，台指期週一上漲88點至15524點。價差方面，台指期逆價差縮至-27.23點，電子期逆價差縮至-1.2點，金融期正價差縮至3.21點。現貨部分，三大法人賣超19.87億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加797口至15011口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加333口至17823口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1371口至12620口。