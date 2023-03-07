國票金表示，前二月獲利成長亮眼，主因旗下三家子公司，包括票券、證券及創投，股票及可轉債投資績效良好，票券自保及承銷業務也持續穩定，且利差較去年為佳，帶動前二月獲利表現。
國票金前二月賺4.37億元 年增逾5成
國票金控（2889）今日公布，2月自結稅後純益2.35億元，較去年同月賺1.13億元翻倍成長；前二月累計稅後純益4.37億元，也年增50.7％；每股稅後盈餘（EPS）為0.13元；至2月底每股淨值10.89元。
國票金控（2889）今日公布，2月自結稅後純益2.35億元，較去年同月賺1.13億元翻倍成長；前二月累計稅後純益4.37億元，也年增50.7％；每股稅後盈餘（EPS）為0.13元；至2月底每股淨值10.89元。
國票金表示，前二月獲利成長亮眼，主因旗下三家子公司，包括票券、證券及創投，股票及可轉債投資績效良好，票券自保及承銷業務也持續穩定，且利差較去年為佳，帶動前二月獲利表現。
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