國票金表示，前二月獲利成長亮眼，主因旗下三家子公司，包括票券、證券及創投，股票及可轉債投資績效良好，票券自保及承銷業務也持續穩定，且利差較去年為佳，帶動前二月獲利表現。

明係2月營收達2.93億 創單月新高
第一金前二月稅後純益43.33億元 年增率43.3％
彰化銀行2月稅前盈餘13.62億元
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