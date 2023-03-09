合庫金控旗下的合作金庫銀行，除了年初已經招募經驗行員外，合庫這次也瞄準畢業季的社會新鮮人，再度開出300名職缺，涵蓋不限科系及經驗的45名儲備菁英及152名一般金融人員，並提供理財、法務、客服、資訊、資安及電機工程等多元的轉職機會，讓各個領域的菁英們都有機會加入合庫，實現人生的藍圖。報名期間自4月10日起至112年5月10日止，筆試日期訂於5月28日。

2021年稅後淨利達211.87億元歷史新高，更是首度突破200億大關，獲利表現非常亮眼，2022年自結稅後盈餘達208.08億元，居上市公股金控第一名，獲利表現依然相當亮眼，其中合庫銀行2022年自結稅後盈餘甚至創歷史高峰達190.89億元。

合庫獲利好表現當然也反映在員工的好薪情上面，近年來積極響應政府改善勞工薪資待遇，2018、2019及2022年員工平均加薪幅度分別達到5.81％、4.53％及6.67％，2020年導入員工持股信託及企業相對提撥，讓員工可同享獲利的甜美果實，如此穩定成長的薪資福利環境，對於想儘快存到人生第一桶金的新鮮人，合庫是好的選擇。