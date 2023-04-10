勞動部今(10)日公布最新減班休息統計，本次較上期大減5996人，製造業、支援服務業(旅行社為主)、批發零售業等均明顯下降。勞動部表示，雖本次受季底效應而減少，但下期可能會再增。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位統計，本次計1767家，實施人數1萬2720人，本次家數較上期減少660家，人數減少5996人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

以實施無薪假居多的產業別來看，上期製造業332家、8037人，本次降為275家、5704人；支援服務業上期1288家、6817人，本期降為902家，、4367人；批發零售業上期319家、1398人，本期降為223家、998人；運輸及倉儲業上期89家、665人，本次降為59家、210人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛分析，因為部分業者的減班休息措施在月底和季底到期，因此各行各業實施情形都有減少，不過實施到期的業者也可能和勞工續簽減班休息，下期也可能因為續簽而微增。