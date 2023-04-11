立法院院會今三讀通過《法官法》部分條文修正。為落實司法透明，2020年修正的《公務員懲戒法》已經將公務員懲戒案改為公開審理，今天三讀通過的《法官法》修正，將職務法庭審理案件由原本均不公開的規定，改為應公開審理。

三讀條文明定，職務法庭審理案件，應公開法庭行之，但如果有「妨害善良風俗之虞」、「所涉個案的處理程序依法律規定不公開」、「涉及法律規定應秘密的事項」、「當事人聲請不公開，法院經聽取他造當事人、辯護人、代理人或輔佐人的意見後予以許可」等4種情形之一者，不在此限。