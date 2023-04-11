落實司法透明 《法官法》修正通過職務法庭改公開審理 10:362023/04/11 中時 周毓翔 、 姚志平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院長游錫堃。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院院會今三讀通過《法官法》部分條文修正。為落實司法透明，2020年修正的《公務員懲戒法》已經將公務員懲戒案改為公開審理，今天三讀通過的《法官法》修正，將職務法庭審理案件由原本均不公開的規定，改為應公開審理。 三讀條文明定，職務法庭審理案件，應公開法庭行之，但如果有「妨害善良風俗之虞」、「所涉個案的處理程序依法律規定不公開」、「涉及法律規定應秘密的事項」、「當事人聲請不公開，法院經聽取他造當事人、辯護人、代理人或輔佐人的意見後予以許可」等4種情形之一者，不在此限。 #職務法庭 #公開審理 #立法院 #三讀通過 #法官法 也許您會感興趣 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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