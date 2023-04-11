由日本新生代男星萩原利久、八木勇征領銜主演的《美麗的他電影版》在台灣上映3天收穫近90萬票房，不僅成為首週末「亞洲電影纇開片票房冠軍」，更打破今年至今所有在台上映的真人日片票房紀錄，成為「今年至今最賣座的日本真人電影」。日本票房也同樣告捷，短短3天吸引近10萬觀眾入場，票房狂收1.42億日圓（約新台幣3280萬元），順利奪下日本「新片票房冠軍」。上周末在日本舉辦首映謝票活動。當主持人問導演酒井麻衣的心情如何時，卡在「平清CP」之間的導演無奈笑稱：「我也不知道為什麼，會出現在他們旁邊。」

有人問到2人演繹出來的感覺，是否跟導演想得一模一樣？萩原率先笑稱：「看來要變成反省會了。」導演則是力讚2人的演技，比她想像中更好：「我最訝異平良給清居拍照的場面，只有平良才能拍出那樣的清居。」這也讓飾演平良的萩原表示：「導演經常讓我們自由發揮，也正因為這樣，我們才能有各種嘗試，也偶爾覺得會不會演得太超過，但我們知道，無論怎樣演，導演都會呈現出最好的效果，讓我們彼此產生了信賴感。」八木則表示：「從讀本開始就有各種交流，對於如何演繹情感變化也獲益良多，所以第一次主演的作品，就是跟酒井導演合作，這真是太好了，能跟利久合作也真是太好了。」

此外，也有人詢問導演，如果跟萩原與八木再度合作，會想要拍攝什麼類型的作品時，導演則透露想要挑戰懸疑類型：「想拍那種對立的戲，兩人原本是親友，但是萩原到後來開始墮落變得陰鬱，直到最後高潮戲時，八木則遇到危機，這時萩原還是選擇來救他，卻又在對方醒來之前悄悄離開；等八木醒來之後，四周已經沒有人了。」腦洞大開的劇情，導演也強調：「萩原在劇情中段一定要墮落。」而八木反問觀眾想不想看時，更是獲得全場熱烈掌聲。

《美麗的他電影版》在台熱映中，為了感謝台灣觀眾熱烈支持，片商也緊急公佈上映第二、三週的戲院限定入場特典。只要在該片上映第2週（4／14至20）購買該片電影票乙張，就有機會得到「電影限定明信片-合體款」。上映第三週（4／21至27）購買該片電影票乙張，就有機會得到「電影限定明信片-Q版角色款」，數量有限，送完為止。