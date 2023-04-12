近期傳出有一家庭入住阿里山英迪格酒店，但假日一晚房價卻逼近3萬元，被網友戲稱「盤子」，讓不少民眾寧願出國也不要國旅。不過，有些人礙於不便出國，僅能選擇國內旅遊，但旅費不足的情況下該如何突破窘境？專家建議，在定存利息極低的環境，高股息ETF是最佳標的，因此實現爽住五星飯店有2大問題一定要問！

國旅照理來說可省下機票，應該能夠比出國更省旅費，但國內五星飯店住宿費用卻所費不貲，令人詬病。有些人的家庭成員有老弱病殘及小小孩，因此不方便出國旅遊，國內即成為遊玩首選，但昂貴住宿費用卻也成為極大負擔，所以如何透過理財輕鬆入住國內五星級飯店，便成為重要關鍵。

Q1. 在定存利息極低的世代，投資標的該怎麼選擇？

A1.現在是定存利息極低的世代，因此想要透過被動收入理財的投資人越趨減少，這些人逐漸將目光轉向高股息ETF。專家表示，配息來源分為股票及債券2種，若要獲得穩定的配息率，應以股債為重，常見的配息布局為股票6成、債券4成，建議投資人在選擇高股息ETF時，應選擇至少擁有3年以上配息紀錄的ETF。

Q2. 高股息ETF標的眾多，是否有建議的良好標的？

A2.呈上題提及的篩選標準，首選為配息率之王復華富時不動產(00712)，以及美元投等債配息率之王復華新興企業債(00760B)，甚至有網友表示，00712存26張、00760B存3張，便可滿足一年住一晚阿里山英迪格的需求。復華富時不動產(00712)過去五年平均配息率達7.6%，配息歷史悠久，禁得起市場檢驗， 3/21已進行今年第一次除息，每單位配息金額0.24元，預估配息率11.10%(以3/28收盤價計算)。

製圖：中時新聞網

ETF的出現，幫大家適應物價高漲的問題，除了00712的高息之外，債券ETF的穩健息收對投資人來說也是完美的配置。舉例來說，配息率在第一季創新高的復華新興企業債(00760B)就是很好的標的，其第一季年化配息率達5.44%，且過去四年平均配息率也有4.59%，代表此檔ETF配息穩定。

2023年的市場變數依舊，因此在聽取專家挑選投資標的之前，建議自己也要做好功課，如此才能建構穩健且長期的資產配置。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。