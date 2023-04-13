前桃園市經濟發展局局長朱松偉被訴利用承辦公共工程、採購向廠商索賄，包括高價紅酒、威而鋼等，一審將他判刑13年，上訴後，台灣高等法院二審12日開庭，法官問他為何拿廠商的席琳狄翁演唱會門票不給錢，他答稱太忙忘了給，否認收賄貪汙，庭末法官諭知擇期再開庭。

已被懲戒法院判決撤職並停止任用3年的朱松偉學經歷豐富，桃園市長鄭文燦首任任期，先請他進市府擔任參議，朱2015年任桃園航空城公司總經理，2016年接任經發局長，但2018年選後借調期滿，他並未續任經發局長，而是回到學校擔任教職。

檢方調查，全徽道安公司有投入桃園市自動駕駛系統營運計畫，期間朱松偉向總經理孫瑀要求現金10萬，稱要打點議員，或者要住飯店，還以iPad、iPhone的照片，向孫索賄，孫害怕朱的權勢，甚至將現金、蘋果產品，直送朱的局長辦公室。朱也向其他業者要求重機，被業者婉拒後，還改傳較便宜的版本，但仍被業者拒絕。

檢方也發現，朱除了大膽向業者索賄，也常向朋友借餐廳收據，讓他以宴請地方人士的名義核銷，詐領局長特別費。也有曾經向廠商要威而鋼，業者送來「台版」威而鋼後遭他打槍，還點名要原廠的。

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