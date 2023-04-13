《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。國寶藝人澎恰恰（前右）、許效舜（前左）合體擔綱演出，兩人具有豐富的舞台經驗、爐火純青的演技，是能說、能演、能唱的全方位藝人。經典的「鐵獅玉玲瓏」閩南語說唱創作深植民心，是演出主角石龍伯與粗皮雄的不二人選。（郭吉銓攝）

《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。劇組特別安排歷年登場過的「水底寮」班底「返村」齊聚合影，象徵澎恰恰（中右）和許效舜（中左）對這齣戲的陪伴與付出，也展現多年來孕育出眾多台灣頂尖音樂劇人才的成果。劇組也送上驚喜致賀，期盼今昔交會的動人時刻，能為經典重現亮麗的新開始。（郭吉銓攝）

《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。結合台灣鄉土與百老匯，為台灣音樂劇發展帶來重大突破，2009年首演場場爆滿，而今睽違14年再度回到國家戲劇院演出，並將作品帶到高雄衛武營，讓台北高雄觀眾共賞。（郭吉銓攝）

《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。結合台灣鄉土與百老匯，為台灣音樂劇發展帶來重大突破，2009年首演場場爆滿，而今睽違14年再度回到國家戲劇院演出，並將作品帶到高雄衛武營，讓台北高雄觀眾共賞。（郭吉銓攝）

《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。結合台灣鄉土與百老匯，為台灣音樂劇發展帶來重大突破，2009年首演場場爆滿，而今睽違14年再度回到國家戲劇院演出，並將作品帶到高雄衛武營，讓台北高雄觀眾共賞。（郭吉銓攝）

劇組12日特別安排歷年登場過的「水底寮」班底「返村」齊聚合影，展現多年來孕育出眾多台灣頂尖音樂劇人才的成果。（郭吉銓攝）

音樂劇《隔壁親家》舉辦彩排記者會，演員群也提前為即將滿67歲的澎恰恰慶生。（郭吉銓攝）

音樂劇《隔壁親家》舉辦彩排記者會，演員群也提前為即將滿67歲的澎恰恰慶生；國寶藝人澎恰恰（前右）、許效舜（前左）合體擔綱演出，兩人具有豐富的舞台經驗、爐火純青的演技，是能說、能演、能唱的全方位藝人。經典的「鐵獅玉玲瓏」閩南語說唱創作深植民心，是演出主角石龍伯與粗皮雄的不二人選。（郭吉銓攝）

《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。劇組特別安排歷年登場過的「水底寮」班底「返村」齊聚合影，象徵澎恰恰(中右)和許效舜（中左）對這齣戲的陪伴與付出，也展現多年來孕育出眾多台灣頂尖音樂劇人才的成果。首度參演的方宥心(中右)坦言，和澎、許兩大諧星泰斗飆戲相當過癮，兩位在舞台上機智的反應讓他猶如在上表演課。劇組也送上驚喜致賀，期盼今昔交會的動人時刻，能為經典重現亮麗的新開始。（郭吉銓攝）

《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。劇組12日特別安排歷年登場過的「水底寮」班底「返村」齊聚，象徵澎恰恰（前左）和許效舜（前右）對這齣戲的陪伴與付出。（郭吉銓攝）

《隔壁親家》為音樂時代台灣音樂劇二部曲。結合台灣鄉土與百老匯，為台灣音樂劇發展帶來重大突破，2009年首演場場爆滿，而今睽違14年再度回到國家戲劇院演出，並將作品帶到高雄衛武營，讓台北高雄觀眾共賞。

《隔壁親家》改編自名作家廖風德先生得獎小說名作，是一首泛著淡淡情愁的田園詩，在詼諧與風趣中，蘊藏令人回味無窮的韻味，微言之中見大義，值得品味。故事背景為50年代宜蘭鄉村，在同名原著中，記錄了該時代複雜的民族、文化氛圍，作品交雜著多種語言，其中台語的份量吃重，對新生代演員來說，要如何呈現道地的台語更是一大挑戰。《隔壁親家》演出陣容都是一時之選，主要演員有音樂劇小天王江翊睿、超級星光大道冠軍方宥心、資深演員鍾筱丹、尹仲敏、王為、張芳瑜、張洪誠…等，同台競演。首度參演的方宥心坦言，和澎恰恰、許效舜兩大諧星泰斗飆戲相當過癮，兩位在舞台上機智的反應讓他猶如在上表演課。

《隔壁親家》是音樂時代劇場繼2007年台灣音樂劇首部曲《四月望雨》後，原班創作人馬精心編創第二彈作品。劇情高潮迭起，驚喜不斷，結合語言與音樂，呈現精彩絕倫的新台灣鄉土藝術！由音樂時代藝術總監楊忠衡領軍，精雕五、六○年代台灣鄉土文化，音樂才子冉天豪挑戰時代素材，再創「台味」音樂高峰！全劇乾坤挪移、融匯百老匯與台灣草根，形塑台灣音樂劇新格局，2009年首演時票房爆滿一位難求，謝幕全場觀眾鼓掌長達五分鐘！2023年疫情後再度重返國家戲劇院重現經典。

劇組日前特別安排歷年登場過的「水底寮」班底「返村」齊聚合影，象徵澎恰恰和許效舜對這齣戲的陪伴與付出，也展現多年來孕育出眾多台灣頂尖音樂劇人才的成果。劇組也送上驚喜致賀，期盼今昔交會的動人時刻，能為經典重現亮麗的新開始。