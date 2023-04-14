謝盈萱這次和鍾瑶談女女戀。（粘耿豪攝）

黃健瑋和老婆爆花合體演夫妻。（粘耿豪攝）

黃健瑋（左起）、謝盈萱、王淨、陳妍霏。（粘耿豪攝）

謝盈萱和黃健瑋從大學相識至今已24年，多次在戲劇、舞台劇合作，好默契完全展現在Netflix職人劇《人選之人—造浪者》的表演上，2人在劇中飾演競選黨部的文宣主任與副主任，合作無間。其中有場緊急煞車，不約而同爆粗口的橋段，笑果十足，導演林君陽透露講髒話是2人的即興創作，只是謝盈萱剛經歷金鐘獎在台上脫口F開頭髒字，這次被問到是誰先說的，謝立刻把責任推給黃，還搞笑要求把行車紀錄器放出來查證。

導演回憶一會說，的確是黃健瑋先說，謝盈萱毫不猶豫地跟上，黃健瑋略顯不好意思地說：「我就自然而然說出口，也沒人抱怨。」黃健瑋這次和太太蔡亘晏（爆花）合體演夫妻，劇中因黃健瑋工作太忙，和太太帶小孩、家務事喬不攏，太太憤而回娘家。黃健瑋坦言很有既視感，「7、8年前時我工作比較多，要忙拍戲、舞台劇巡演，她都在家，會有價值感沒被肯定的感覺。」

老婆有氣到回娘家？黃健瑋：「現在娘家比較近啦，回娘家像打開任意門。」但也強調這狀況很正常，自己跟岳父母的關係很好，回娘家其實是很好的緩衝。怎麼哄老婆回家？他笑說會比劇中還要真誠的哄她。而爆花先前透露老公在家很愛碎念，黃健瑋解釋：「我不會這樣詮釋，我是比較在乎細節的人，但我們有達到一個共識。」後來放棄解釋承認自己比較囉嗦。

謝盈萱這次和鍾瑶談女女戀，獻出首次女女吻，她讚鍾瑶是很舒服的對手演員，「本來完全不認識，第一次碰面的時候知道這演員有想辦法，有意圖要一起達到目標，即使拍攝可能還有不熟，但一開拍進入狀況還是很快。」

劇中有描繪職場性騷擾，謝盈萱說自己身處的年代還滿容易遇到，口頭上被吃豆腐、學生時期也有被摸一下屁股，「當下我會腦子空白，會想是我想多了還是真的摸了。」現在她也會先「聞味道」，若有感覺到有性騷擾可能，就不會進入團隊。