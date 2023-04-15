由基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，第11集特別邀請產發處長林鼎超以及基隆市青年事務委員會委員王麒舜，分享基隆的創業、就業等青年關切的議題，一同打造基隆成為青年的逐夢城市。其中王麒舜不但擔任過基隆魚市場「崁仔頂」的拍賣員，也參與走讀介紹基隆。他認為最重要的就是要讓青年根留基隆。產發處長林鼎超表示，未來將打造共享的辦公空間，發展基隆青創動能。

產發處長林鼎超表示，各縣市均有設立青年事務委員會的機制，全台僅剩三個縣市還未成立，因此在上任後積極推動，終於在3月29號青年節這天，首度成立第一屆青年事務委員會，讓基隆的青年都能夠參與公共事務。當時邀請18-40歲的民眾參加，吸引了很多的學生、甚至是社會人士也都來報名，最後經過面試後，由23位成員脫穎而出，成為今年度的青年委員。

而來賓青年委員王麒舜的經歷相當豐富，除了從事崁仔頂的糶手（魚貨拍賣員）、船運業，也曾經參與走讀來介紹基隆。王麒舜表示，在這些工作中發現到基隆是個國際港口，應該去認真思考如何行銷基隆，便在40歲的時候報名青年事務委員會。王也提到，基隆當前青年最重要的議題就是如何讓青年根留基隆。王麒舜認為，可從青年創業、文藝創作、志願服務、人才培養四個面向努力，串聯起來後便能改變基隆的產業風氣。

林鼎超提到，未來也將打造友善共享的辦公空間，可提供辦公空間、會議室以及其他設施，提供創業團隊或小型企業較低負擔的工作空間。林表示，目前也與北北桃三市簽署MOU，整合基北北桃的辦公資源，讓創業者的跨域辦公能更為便利。

市府發言人余治明表示，青年是社會最重要的支柱，在各個領域發揮才能，為了傾聽青年的聲音，讓他們的想法可以被納入市政的藍圖，基隆市政府首度在今年成立青年事務委員，相信產發處能從各方青年委員的角度，解決交通、居住、創業等問題，讓基隆成為年輕人的逐夢基地。