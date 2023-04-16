桃園市副市長蘇俊賓身著回收環保紗製作的主題球衣，投出象徵循環永續第一球（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市副市長蘇俊賓說，循環永續趴活動除推廣使用循環杯外，他身上穿的環保球衣以及市集趴踢活動等，都是在落實聯合國永續發展目標SDGs精神。（環保局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府攜手樂天桃猿，邀請球迷一起使用循環杯。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府為響應422地球日，攜手樂天球團共同打造環境友善球場，今日在樂天桃園棒球場舉辦「循環永續趴」活動，由副市長蘇俊賓身著回收環保紗製作的主題球衣，投出象徵循環永續第一球，帶領球迷以循環杯取代一次性飲料杯，讓看球賽成為最時尚的環保運動。

蘇俊賓表示，感謝樂天球團及球迷共同響應首場「循環永續趴」，主題日當天使用循環杯喝飲料，可至指定攤位續杯啤酒、汽水與手搖飲等飲品，預估1場球賽可減少5000個塑膠垃圾，希望今年整個球季，可減少10萬個一次性塑膠飲料杯，讓球迷觀賽同時也能響應做環保。

蘇俊賓說，循環永續趴活動除推廣使用循環杯外，他身上穿的環保球衣以及市集趴踢活動等，都是在落實聯合國永續發展目標SDGs精神，尤其桃捷公司也與樂天球團合作推出優惠票價，鼓勵球迷多搭乘綠色交通運具進場看球，共同落實淨零理念。

桃園市環保局長陳世偉表示，市府為響應422地球日，與樂天桃猿合作共同打造環境友善球場，舉辦循環永續趴活動，全猿主場率先採用循環杯及推出環保餐具周邊，主題日使用循環杯喝飲料還可續杯，而主題球衣則是採用循環再生材料製作而成的環保球衣，融入聯合國永續發展目標SDG12「永續消費與生產」的訴求，實踐永續零廢棄的環保新生活模式。

陳世偉指出，循環永續趴集結各項循環永續理念，推出如募集球員、樂天女孩們二手物的「惜物拍賣會」；以及搭配循環容器租借服務兌換咖啡的「永續行動咖啡車」；FNG世代設計的寶特瓶「好歸塑巡迴車」；實踐循環零廢棄丹寧布再製的「布藝young 修惜站」等，讓球迷看球的同時也能一起加入永續行動的行列。