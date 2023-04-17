3年前年印尼籍勞工在桃園因酒後騎電動自行車被警方攔查，其酒測值為0.29毫克，他遭判刑2月，併科1萬元罰金，勞動部也廢止他的聘僱許可處分，他和公司提行政訴訟，最高行政法院認定，不管他有沒有酒駕造成他人死傷，都是違反就業服務法的規定，判勞動部勝訴，他不得繼續在台灣工作。

判決指出，印尼籍T君由預拌混凝土公司申請並獲勞動部核准從事製造業工作，聘僱許可期間從2019年9月7日至2022年9月7日，但T君2020年3月22日凌晨飲酒後騎乘電動自行車，經警攔查後測得其呼氣酒精濃度達每公升0.29毫克。

他因觸犯刑法第185條之3第1項第1款之不能安全駕駛動力交通工具罪，經法院判刑2月，併科罰金1萬元確定。勞動部認為T君違反法令行為之情節重大，依《就業服務法》規定廢止聘僱許可處分，並責令公司應於文到後14日內為T君辦理出國手續，不得再於我國境內工作。該公司及T君不服提起行政訴訟。

台北高等行政法院認為，T君酒後騎乘電動自行車的行為沒有產生他人人身、財產安全的損害，一個案的違法情節，究竟對社會秩序、勞動關係、人身安全，產生了什麼社會難以接受或忍受的危害，而有於T君已受刑事制裁、警惕的情況下，還要 對其作成廢止系爭聘僱許可，強令出國此一產生重大不利益 結果之處分的必要，原處分判斷違法，判決撤銷。

勞動部上訴後，最高行政法院認為，T君即使未造成他人死傷等實害，仍應認其犯行所破壞之法益係屬重大，其行為已符合就業服務法第73條第6款「違反其他中華民國法令，情節重大」要件，勞動部處分廢止聘僱許可處分判斷並無違誤，逆轉改判勞動部勝訴確定。

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