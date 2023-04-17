陳鴻為新竹市打造「竹地Pasta」。（陳鴻提供）

陳鴻、李明川代表「明新科技大學」參與「世界高中」聯合畢業成果展。（陳鴻提供）

陳鴻、李明川2位在時尚及廚藝名師代表「明新科技大學」參與「世界高中」聯合畢業成果展。從小就在電視裡看到「阿鴻上菜」的高虹安市長，首次看到本人露出開心又興奮的表情，一下子突變成害羞小女生。

高虹安市長在陳鴻的帶領及提點神操作下，短短10分鐘就輕鬆完成料理，讓現場觀眾對「阿鴻上菜」驚呼連連，沒想到做料理也跟新竹科學園區生產的品質一樣可以達到這麼高效率，高市長也藉此建議在高壓工作環境下的科技新貴及從事理工研發的IT工程師可以在家用廚藝及享受美食放鬆身心靈。

從小在新竹市土生土長的陳鴻，很感念故鄉的風土人情及文化底蘊成為他美食生活的重要養分，高虹安市長也認同陳鴻建議的「用味道認識週遭」，用隱藏在巷弄裡的美食來推動老城區的社區文化，邀請大家一起來新竹市體驗吃得好，吃得飽還要吃得有文化的在地美食。

阿鴻上菜示範廚藝設計的竹地Pasta，特別選用南寮漁港最新鮮生魚片等級的海鮮與手作魚焿，結合新竹在地的生命力五色蕃茄和筍丁以增加口感與營養，並搭配所有新竹在地人都熟悉的老味道「西市汕頭沙茶醬」這是當年差一點被知名品牌遍尋指定的完美風味。

有了代表新竹市的味型，如何做成一道能吸引年輕人對家鄉的味道有興趣，兼具簡單容易又有故事性的創意料理也是阿鴻第一次為自己家鄉量身定製的創意料理。