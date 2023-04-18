好市多進口加拿大保健食品「男性50＋年長者綜合維生素錠」，驗出禁止使用的防腐劑對羥苯甲酸乙酯。（圖／食藥署提供）

食藥署今公布最新邊境檢驗不符食品資訊，赫然發現由知名賣場好市多引進的綜合維生素錠含有防腐劑「羥苯甲酸乙酯」，總計1478.86公斤產品得依規定退運或銷毀；另一款藝人自創品牌的「女神光果凍」，則被檢出含有2款國內禁用的添加劑，總計抓包2765公斤。

食藥署今日公布的邊境檢驗違規品項共17項，其中由好市多股份有限公司引進的「WEBBER NATURALS男性50＋年長者綜合維生素錠（MEN'S 50＋ MOST COMPLETE MULTI）」，因檢出防腐劑「對羥苯甲酸乙酯 0.01 g／kg」違規，該產品是由加拿大「FACTORS GROUP OF NUTRITIONAL COMPANIES INC.」所生產。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，我國《食品添加物使用範圍及限量暨規格標準》中明訂，對羥苯甲酸乙酯僅能用在豆皮、豆干、醬油、醋等，並不能用在維生素錠，因此必須依規定辦理退運或銷毀。

陳慶裕指出，這批違規維生素錠是好市多半年來首次違規，接下來將進一步提升抽檢率，從原先的2～10％調高至20～50％。

另一款由藝人創立的品牌「J.GAO J.KAOJ.GAO 女神光果凍」，則被檢出有3款甜味劑違規，陳慶裕說明，這3款甜味劑中有2款在國內禁用，分別是「Rebaudioside A」、「Rebaudioside B」，另一款甜菊醣0.01 g／kg則為准用添加劑。

此外，食藥署今公布的違規食品還包含辣椒粉、鮮南瓜、小茴香粉、花椒等，分別被驗出陶斯松、派滅芬等農藥殘留，以及色素超標等。

食器方面違規則有大陸進口的餐盤、孟宗煎匙等，都是在溶出試驗時發現有溶出物違規，全數皆依規定辦理退運或銷毀。