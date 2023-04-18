大肚區沙田路二段、一段於22日起駕時，彈性調撥北上內側車道供南下車輛行駛，29日回鑾時則彈性調撥南下內側車道供北上車輛行駛。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中一年一度的宗教盛事「大甲鎮瀾宮媽祖遶境」預計21日深夜起駕，途經大肚、烏日、龍井區進入彰化，烏日警分局為維護鑾轎行進人車安全，將在22日凌晨5時至下午6時（起駕）以及29日清晨1時至下午4時（回鑾），針對3區部分路段實施交通管制，並視車流機動彈性調整。

台中市政府警察局烏日分局說明，大甲媽起駕時，大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段沿線彈性車道調撥；烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋；王田交流道匝道口將交通疏導管制。大甲媽回鑾時，大肚區沙田路一段至龍井區沙田路六段沿線實施彈性車道調撥；王田交流道匝道口將進行交通疏導管制，請用路人提早改道。

龍井區沙田路四段、五段、六段於22日起駕時，彈性調撥北上內側車道供南下車輛行駛，於29日回鑾時，彈性調撥南下內側車道供北上車輛行駛。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

其中，龍井區沙田路四段、五段、六段於彈性調撥北上內側車道供南下車輛行駛，29日回鑾則彈性調撥南下內側車道供北上車輛行駛，其中調撥車道北起沙田路六段與向上路口，南至沙田路四段（龍井中油加油站）。另，沙田路六段與向上路七段路口及沙田路四段與中華路口，彈性疏導車輛進入沙田路，疏導南北向行駛車輛往中華路通行。

而大肚區沙田路二段、一段於22日起駕，彈性調撥北上內側車道供南下車輛行駛，29日回鑾則彈性調撥南下內側車道供北上車輛行駛，其中調撥車道北起沙田路二段與自由路口南端，南至沙田路一段與興和路口。另，大肚區包括沙田路二段與自由路口南端、自由路與仁德路口、自由路與平和東街口、自由路與文昌路一段口、自由路與自治路口、自由路與華山路口、自由路與萬興路口、沙田路三段與自由路口北端等將進行交通管制。

烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道，實施交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

另，烏日警分局日前也邀集轄內23個宮廟及接駕團體負責人共同協調交接轎地點，並討論如何防範遶境活動可能發生的各種狀況；呼籲民眾參與遶境活動，如遇警方實施管制，請配合相關管制及引導措施、相關道路管制及替代道路等，確保活動能夠平安順利進行。