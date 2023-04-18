周玉蔻2021年在在放言傳媒及她臉書、她在民視主持的節目中，指中廣董事長趙少康拋妻棄子等，趙提民事訴訟要求周女及民視連帶賠償1000萬元並刪除、下架文章和節目，台北地院4月18日開庭，周女說消息來源是是中廣前韓姓播音員，但韓出庭否認，庭末法官諭知5月30日下午再開庭。

這起官司導因放言傳媒在2021年8月刊登文章指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親生兒子的？」去年周女又在臉書及民視節目，指趙是不認骨血，拋妻棄子等。

周玉蔻18日出庭說她的消息來源是中廣前韓姓播音員，且她也向國民黨前駐美副代表黃裕鈞多次求證；但韓女18日出庭作證卻說，只是跟周女短暫在中廣同事，也不認識趙少康前妻或家人，也不知道前妻有被趙少康家暴一事。

周的委任律師說，可以理解韓到法庭作證的壓力，聲請傳喚黃裕鈞作證，但趙少康律師表示，由證人韓的說詞可以發現，周玉蔻的辯詞不實在。法官諭知5月30日下午3點再開庭。