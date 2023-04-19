美東時間18日晚間6點25分在華盛頓特區雙橡園有一場特別的音樂會，是由國家交響樂團（NSO）音樂家群所組成的室內樂團，同時還有小提琴家黃俊文、大提琴家范雅志參與，多首曲目加上安可曲，現場來賓聽到最後起立鼓掌，場面熱鬧溫馨，台灣駐美代表蕭美琴也出席現場，她表示：「這場音樂會讓各界看見台灣軟實力。」

這場演出是由國家交響樂團和美國國家新聞俱樂部（National Press Club）合辦，蕭美琴表示，「近期國際媒體報導都著重在台灣的戰略情勢和挑戰，今晚讓各界看見台灣軟實力、台灣人民的活力和創造力，是重要的面向。」蕭美琴表示，「台灣有很多元的面貌，有很多音樂、藝術人才，希望各界可以深入了解台灣。」

美東時間18日晚間在華盛頓特區雙橡園有一場特別的音樂會，是由國家交響樂團音樂家群所組成的室內樂團。左起為小提琴家黃俊文、勇源基金會執行長陳致遠、台灣駐美代表蕭美琴與國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾。（李欣恬攝）

音樂會的安可曲是作曲家陳廷銓改編自客家民謠〈天公落水〉和作曲家呂泉生〈阮若打開心內的門窗〉的變奏曲，有別於西方古典音樂的旋律，令現場來賓耳目一新；而音樂會演奏莫札特A大調單簧管五重奏的第四樂章時，現場也有來賓跟著輕快的旋律哼唱。

台灣駐美代表蕭美琴美東時間18日晚間出席國家交響樂團在雙橡園的音樂會，她表示透過文化交流，讓各界看見台灣的軟實力。（李欣恬攝）

蕭美琴表示，她表示以古典樂演奏「打開內心門的感受」特別令她感動，「台灣對全世界也是掏心掏肺，作為世界良善的力量，希望對國際社會有貢獻，希望這首樂曲也能讓所有聽眾能感受到。」

由於雙橡園是古蹟，有人數限制，蕭美琴表示，原本要參加的人更多，但因為場地規範有人數限制，「相信明晚在甘迺迪音樂中心的演出，能讓更多人可以感受到台灣的藝術。」

值得一提的是，在欣賞音樂會的過程中，有一名來自義大利的作家克勞迪亞．費迪莉切一直寫筆記，她表示，她並非音樂專業記者，但深受今晚演出感動，「我覺得安可曲特別美麗，印象深刻，我猜裡面應該有台灣元素在裡面。」