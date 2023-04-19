先前因應美國萊豬開放，政府對養豬產業編列「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」4年(2021至2024年)128.3億元經費，以提升國內養豬產業。立委指出，前2年的執行經費就減少近半，農委會的許多承諾都變成在打假球，對農委會的信心已蕩然無存。

「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」4年計畫，行政院於本2021年2月核定農委會推動，重要工作包括穩定產銷保障豬農收益、多元整合行銷國產豬肉等8大工作項目，並依據每年產業現況及國際情勢逐年編列預算執行。

民眾黨立委邱臣遠今(19)日於立法院經濟委員會質詢時提問，「養豬產業全面轉型升級計畫」原本預訂前2年(2021-2022)要花66億元，結果目前只花了34.84億元，距離原先承諾的66億元大幅減少31.57億元，幾乎縮水一半。

邱臣遠說，第1年就少13.54億元，第2年再縮減18.03億元，說好要轉型提升的養豬產業不但沒有提升韌性，反而一下就被大環境打趴，而根據農委會規劃，今定預定要投入46.51億元，是否會具體執行？會不會再縮水？農委會副主委陳駿季承諾不會縮水。

邱臣遠說，自己對農委會已經沒有信心，幾乎每次公開承諾都會跳票，結果第1年就少了近半，第2年自己提出質疑2年跳票21億元，結果農委會還派員解是書面報告筆誤，結果現在結算出來2年縮水結果是31.57億元。「農委會不要說得多做得少，或是說了卻做不到」。

另根據統計，近期毛豬批發價屢創新高，尤其今年4月4日以每公斤111.58元寫下歷史高價，4月份大多都在每公斤90元以上；而農委會統計自2020年11月至去年11月為止，2年間台灣共減少506家養豬場，在養豬隻頭數共少19.6萬隻，其中大豬就少了6.2萬頭，導致屠宰量降到10年新低。

邱臣遠說，長時間的天價帶動小吃店、滷肉飯、香腸等民生物價調漲，讓民眾生活支出大幅增加，漲價的主要原因就是市場豬隻減少，今年進口量也較去年同期減少，但是回顧過去3年來，農委會在提升台灣養豬產業，明明花了很多錢，怎麼反而讓豬變少了？

邱臣遠要求，農委會應確實檢討養豬百億基金依優先順序與時程安排，豬捨改建也應循序漸進，避免在養數量出現劇幅減少而影響市場供應。

陳駿季回應，前2年因全球新冠疫情影響，缺工缺料導致豬舍改建進度延緩，今年至少會執行20多億，未來會努力在原編列升級計畫經費努力執行到位。