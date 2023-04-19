內外資大型研究機構已接連提出對台積電第一季財報、第二季財測預期，儘管各家估計值在幅度上略有差異，然第二季將會衰退是法人共識。外資圈對台積電第二季營收財測落在季減5％～10％之間，毛利率、營業利益率的市場共識各為52.8％與40.8％，單季每股稅後純益（EPS）是6.85元，各項財務數字都比第一季衰退。

就籌碼面來看，國際機構法人最近對台積電買賣動向並不規律，進出幅度也偏小，台積電股價4月以來回檔4.4％，19日收510元，然同期間外資對台積電賣超並未失控、累計僅1.5萬張，顯示國際資金小進小出不是造成台積電回檔的元凶，外資圈人士坦言，不如說是各方都缺乏對產業景氣的能見度，或是對相關族群股價將如何反應的把握度不高，因此，法人寧可等法說會一錘定音，再做持股部位調整。

外資圈人士認為，各研究機構的下修幅度均相當「有感」、甚至可說是有點悲觀，外資看台積電2023年營收衰退幅度已來到4％～8％之間，全年EPS亦下修到30元～32元左右，只要台積電法說對第二季與下半年展望「沒那麼糟」，外資圈近期預估值便可能成為市場看台積電的底部。