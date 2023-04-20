行政院代理發言人羅秉成上午主持行政院會後記者會。（翻拍自行政院開麥拉YouTube）

新冠肺炎本土疫情接近尾聲，衛福部長薛瑞元昨日證實，已和行政院做最後時間確認，預計5月中旬會將指揮中心降級，同步將新冠病毒從第5類法定傳染病改為第4類。對此，行政院代理發言人羅秉成說，指揮中心正在做最後盤點，近期將召開會議向院長陳建仁報告，如果有決定會提早跟國人說明。

羅秉成上午主持行政院會後記者會，被問到行政院內部如何決策新冠肺炎降級時間點，他表示，因為國人同胞共同努力，政府才能夠在2、3年的新冠肺炎疫情下穩健因應，期間疫情指揮中心非常辛苦，全年無休保護國人，特別感謝醫護人員，在過去這段時間努力守護國人健康。

羅秉成說，對於降級時間點和指揮中心解編一事，衛福部跟指揮中心都有做最後盤點規畫，跟院長報告後，會跟外界說明相關時間點和作法。

至於指揮中心何時會向行政院報告，他說，目前未有確切報告時間，但應該會是近期，當前指揮中心相關規畫已經做最後盤點，近期會召開會議向院長報告，如果有決定會提早跟國人說明。