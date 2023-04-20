藝人辛龍2020年痛失愛妻劉真後，因不滿對前老闆、知名PUB「EZ5」老闆「虎哥」許理平，在其出版的書中使用他肖像，並提及他與劉真的隱私，提告求償399萬多元，台北地方法院認定許侵害辛龍的肖像權，判決賠償5萬元。可上訴。

辛龍提告主張，許理平授權出版社出版發行「30年青春．震耳欲聾：真的不要來EZ5 ！你會迷上！」一書，未經他同意，擅將他之肖像刊載於書籍封面與內頁，侵害他肖像權。

辛龍說，該書籍內文提到他與妻子劉真，及他個人感情與婚後世界之隱私，縱因他藝人身分而對隱私權保護有所退讓，但許理平非新聞從業人員，且文字內容亦與公眾利益之關聯性相當薄弱，逾越言論自由，請求對方賠償侵害肖像權部分慰撫金249萬2999元及隱私權部分慰撫金150萬元，共399萬9999元。

台北地院認為，辛龍當初同意對方使用肖像的範圍僅限於EZ5餐廳經營行銷之合理使用範圍，他同意許理平拍攝照片並使用於特定範圍，並非即可認為他一概放棄肖像權，亦非可推論他同意許理平將照片編輯為書籍中，而以公開販售之方式使用照片而公開其肖像。

北院指出，考量該書籍二版一刷即未使用辛龍肖像，及兩造之社會地位等一切情狀，判決許理平須賠償辛龍5萬元。可上訴。