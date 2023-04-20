韓國男團「ASTRO」成員文彬驚爆19日晚在家中身亡，得年25歲，警方初步推測是輕生，不過確切的死因還在調查中。所屬經紀公司Fantagio Music在20日凌晨發文證實噩耗，告別式將在22日上午8點舉行，人在美國車銀優聽聞噩耗後，已緊急搭機返韓，而文彬的妹妹女團「Billlie」成員文秀雅正在打歌期，亦取消本週所有行程。

文彬生前曾多次隨團體來台，他和產賀組成的小分隊「MOONBIN ＆ SANHA」，自3月18日從首爾出發展開亞洲巡演，目前還剩下4月22日澳門、30日台北、5月13日印尼雅加達、20日東京、22及23日大阪，昨晚雅加達場已宣布取消，台灣主辦方D-SHOW剛也低調回應「因為事情有些突然，也很難過聽到這樣的消息，目前活動應該會取消，正在處理後續見面會退票作業」，後續以官方臉書的公告為主。

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