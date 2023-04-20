非洲豬瘟疫情仍嚴峻，劉男攜帶肉品入境，被裁罰20萬元，近日才繳清。（行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

非洲豬瘟疫情嚴峻，政府一再宣導勿攜帶肉品入境，有位劉姓男子，3年前搭機返台，被查獲帶了一袋豬肉製品0.16公斤入境，裁罰20萬元，劉男提行政救濟，最終仍敗訴，但他仍拒繳錢，行政執行署花蓮分署發出限制出境令，劉男始知事態嚴重才繳清罰款、解除限制出境。這袋豬肉價值20萬元，真是得不償失！

法務部行政執行署花蓮分署表示，52歲劉姓男子設籍臺東，2020年自澳門搭機返台，在高雄小港機場被海關人員查獲，隨身行李有一袋0.16公斤的豬肉製品，包含豬肉煎包及切碎豬肉餅，因劉男自非洲豬瘟列管疫區入境，所帶豬肉品未主動依法申報檢疫，依動物傳染病防治條例裁罰20萬元。

劉男不服裁處提起訴願、行政救濟，主張是海關人員錯誤引導，才會走免申報的綠色通道，但訴願遭駁回後，向高雄地方法院提起行政訴訟獲得勝訴，但移送機關上訴至高雄高等行政法院後維持原處分。

行政救濟確定敗訴後，劉男表示無力繳納，名下也無可供執行的財產，但執行人員調查，劉男事發前入出境頻繁，去年4月間對他發出限制出境令，直到今年3月劉姓男子因需出國工作，才將罰款20萬1612元全數繳清。

疫情後，國境解封，入出境人數明顯增加，為防堵非洲豬瘟入侵，政府持續實施勿攜帶肉品入境限制。據非洲豬瘟中央災害應變中心表示，截至3月26日止，今年已有134名旅客違規攜帶豬肉產品入境，首罰20萬，再次開罰則為100萬元。本案劉男攜帶0.16公斤入境，被裁罰20萬元，得不償失，呼籲民眾勿心存僥倖。