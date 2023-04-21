台積電先前取消高雄廠28奈米計畫，引發各界議論，台積電20日舉辦法說會，宣布高雄廠原訂28奈米製程技術將調整為先進製程。對於先前外界的質疑及酸言酸語，陳其邁認為，大家都是希望高雄能夠更好，其他的酸言酸語都還好，習慣就好，至於相關期程會由台積電說明。

陳其邁表示，市府會尊重廠商，扮演台積電最好的投資夥伴，高雄廠從28奈米調整到2奈米、3奈米等所謂的先進製程，建廠條件當然有所不同，一般來說1個廠大概要投資200億美元到250億美元，其實規模非常大，先進製程也會因應雛形運算、邏輯晶片、人工智慧等運用，市場需求非常高。

陳其邁指出，台積電還是全球技術領先的廠商，機會是留給準備好的人，市府的工作就是把投資環境做好，希望能夠加速台積電的設廠，並確保沒有任何風險，這是他們最重要的目標，對於其他所謂的酸言酸語他覺得都還好，大家都是為了高雄能夠更好，習慣就好。

至於台積電設廠的相關期程，陳其邁表示，因為市場的變化很快，且台積電設廠的目標已經改變，台積電也在法說會跟大家做過說明，市場的期程市府要尊重台積電，他們有自己的規畫，期程這部分應該由台積電來做說明比較好。

高雄台積電設廠期程