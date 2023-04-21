陳任佑。（陳俊吉攝）

陳任佑。（陳俊吉攝）

陳任佑。（陳俊吉攝）

陳任佑。（陳俊吉攝）

陳任佑。（陳俊吉攝）

韓國選秀節目《BOY PLANET》20日完成總決賽，以個人練習生前往參賽的台灣選手陳任佑，止步於69名後回台。他在韓國比賽期間，被有心人士爆料「對女生射後不理」，爾後出席粉絲見面會時，還遭到黑粉攻擊，在百人面前大罵他是變態，「你很髒耶」、「才幾歲就當垃圾」。

談起當天的情景，他語氣略帶發抖，「我們那天要一排排走出來打招呼，我一走出來就被罵，當下真的快哭出來，繞完要回去時，他們還是繼續罵我，我一進去就忍不住哭了」。他說當時最難過的是連累到家人，「我家人沒做錯事，攻擊我就算了，為什麼還要攻擊我的家人」。

他說，爆料發生後，韓國製作單位緊急找他開會、詢問前因後果，「其實我當下是要被退賽的」，後來經過溝通，製作單位決定信任並要他發律師聲明以示清白。他提到當時因為自卑求助心理醫師，也認真思考想要不要退賽，「開始沒自信，連看粉絲都不敢看，自我介紹時也會不自覺的低頭」。

早在陳任佑2022年參賽《原子少年》時，該爆料者就曾在Dcard等平台散播謠言，陳任佑表示當時工作人員認為回應只會助長風波，所以他才沒有在第一時間反駁。只是沒想到赴韓參加選秀還會再被爆料，加上這次事件在微博快速發酵，讓他聲勢一夕暴跌，連帶影響投票結果。認為淘汰是因為爆料嗎？他坦言有一定的關係，也開始思考自己是否不適合選秀節目。

陳任佑表示，他知道爆料者是誰，也已經正式提出告訴，結果事後收到爆料者的求和訊息，「他其實算是朋友的朋友，他希望我不要提告，也問我說要怎麼解決比較好」，但他表示這次已經決定硬起來提告，不想再被一樣的事情影響演藝事業。

事隔數月，陳任佑說現在已經釋懷，家人也安慰他，「過了就過了，要走演藝圈難免會遇到不喜歡我的人，很多韓團前輩也會被造謠，沒必要因為一些人的不喜歡影響到自己」。