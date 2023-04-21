繼立陶宛黑蘭姆酒秒殺旋風之後，台酒今日再度宣布，引入6款立陶宛經典酒，包含3款水果酒為黑醋栗酒、櫻桃酒、黑李酒、2款水果氣泡酒以及餐前利口酒等。

台酒董事長丁彥哲表示，先進2800箱，若深受台灣消費者喜愛的話，未來還打算引入其他酒款，也希望有機會將台灣的酒品賣到立陶宛。

台酒接手立陶宛「黑蘭姆酒」2萬多瓶，不到1小時就賣光，引起極大的話題，而台酒今日舉行新品上市記者會，宣布擴大銷售立陶宛酒品；而財政部長莊翠雲也到場力挺。

丁彥哲表示，這批酒先進口2800箱，目前出貨已經超過5成，目前銷售通路以家樂福為主，家樂福也會設置專區，掛上兩國國旗，希望透過商業互動加深兩國友誼。

許多立陶宛公司來台灣參加食品展時，也拜訪台酒，也紛紛洽詢合作可能性，會一一盤點適合通路的產品，來推較有特色的產品。

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