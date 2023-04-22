依據香港觀鳥會發布的「2023 年黑面琵鷺全球同步普查」成果，今年全球度冬族群數量達6603隻，再次創下歷史新高，台灣作為最重要的度冬地，首次突破4000隻大關，共記錄4228隻，今年共增加404隻，主要集中在臺南、高雄和濁水溪口（彰化與雲林交界）等區域。

依據香港觀鳥會發布的「2023 年黑面琵鷺全球同步普查」成果，今年全球度冬族群數量達6603隻，再次創下歷史新高。（台南鳥會郭東輝提供／林良齊台北傳真）

野鳥學會表示，黑面琵鷺是世界6種琵鷺屬中最瀕危的候鳥，主要分布在東亞和東南亞地區，由於其繁殖地和度冬區橫跨多個國家，保育工作和族群監測需要國際間的合作。每年一月，香港觀鳥會發起「黑面琵鷺全球同步普查」，聯繫各國調查員同步進行普查。

今年1月6日至8日舉行的「2023黑面琵鷺全球同步普查」記錄到全球共有6603隻度冬的黑面琵鷺，數量持續攀升寫下歷史紀錄。其中，臺灣是最重要且最關鍵的度冬棲地，共記錄到4228隻，全球數量相較去年增加了441隻，台灣就增加了404隻，，顯示臺灣的棲地保育對全球族群存續至關重要。

依據香港觀鳥會發布的「2023 年黑面琵鷺全球同步普查」成果，今年全球度冬族群數量達6603隻，再次創下歷史新高。（台南鳥會郭東輝提供／林良齊台北傳真）

野鳥學會指出，黑面琵鷺在臺灣的族群集中分布於西南沿海，其中超過九成以上的數量分布在臺南、嘉義、高雄、彰化及雲林等縣市，其中台南的數量最多，有2279隻，值得關注的是，濁水溪口位在彰化與雲林交界，今年有360隻的紀錄，較去年增加約200多隻，近年來從少量到現在的大量群聚，是未來需持續關注的度冬熱區。

野鳥學會提及，本年度發現肉毒桿菌中毒或虛弱的黑面琵鷺有高於往年平均的案例數量，可能與環境現況有關，其中普查當日，台南的調查員除了執行調查，也要同時救援當下發現的虛弱黑面琵鷺，讓人頓時分身乏術。因此，固然黑面琵鷺數量增加值得欣喜，但大環境的變化如氣候變遷、棲地縮減的問題仍是未來需要持續關注的議題。