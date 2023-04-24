蒂蒂（左）、李明川分享保養秘方。（紐奇肌提供）

「保養專家」李明川及網紅、品牌代言人蒂蒂23日擔任一日店長。48歲的李明川自曝除了是個「面膜狂」，保濕也是他凍齡的秘訣之一，剛在4月度過生日的他笑說：「我完全不會有年齡焦慮的困擾。」蒂蒂則說她連喝到爛醉回家也堅持要敷完面膜才睡，李明川在一旁笑說：「妳未免也太敬業了吧！」

李明川笑說：「喝到醉還一定敷面膜，我可能沒辦法，但我是很多好朋友心中的『面膜狂』，每天的保養步驟一定會敷面膜，因為我很在意保濕。」提及是否曾有年齡焦慮？李明川豁然的說：「完全沒有！一方面可能是我也保養得不錯吧！」接著話鋒一轉，笑說大家不要忘了每天都要做到保養基本功。

還不到 30 歲的蒂蒂則提到自己難免有些年齡焦慮，尤其過了 25 歲每天生活幾乎都在工作，時間過得特別快，一轉眼才發現有好多事情還想完成；尤其現在深刻感覺到「代謝」變慢，她感嘆：「以前就算不睡、或喝完酒隔天，身體都恢復的滿快的，現在真的有差。」

平時工作忙碌的蒂蒂與李明川，分享外在保養、如何讓身心靈放鬆。李明川說：「因為疫情開始下廚，一直到現在居然煮出興趣了，現在開始每天研發不同的菜色！」蒂蒂則分享近期因為工作忙碌，希望能在工作空檔快閃一下泰國或韓國。未來的工作計畫？李明川提到目前在大學中擔任副教授，並期望未來能有更多的異業結合。晉升「人師」的他笑說：「多了點壓力，但能把所學分享給大家是一件很有成就感的事，也很謝謝能得到新的機會，讓我還有機會不斷突破。」

來自純正 MIT 的「紐奇肌」，創立起源於創辦人的母愛，身為母親的創辦人，因為看見女兒車禍身上所留下的疤痕，因此開發起以「修護」為主的保養品。憑藉多年實驗，有了生醫級保養概念。結合高效、穩定、純粹的三大理念「Niou Amaze 扭轉肌膚奇蹟」就此誕生。「紐奇肌 — 超水感面膜系列」一共有兩款，分別為「保濕」及「透白款」；藍色的「Aqua超導補水面膜」能將肌膚保水力快速提升兩倍，不只讓肌膚深層保濕，同時能舒緩肌膚外在的刺激還能提升肌膚彈力。