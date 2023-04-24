琳誼在香港迪士尼樂園玩得不亦樂乎。（相映國際提供）

琳誼開心購買周邊。（相映國際提供）

琳誼挑戰多項刺激遊樂設施。（相映國際提供）

琳誼受邀擔任師兄五月天「好好好想見到你」香港場演唱會開場嘉賓，一連演唱《748情人節》、《長大了以後》、《魚》feat.小魏魏嘉瑩展現唱功，她分享首次在香港唱歌心情？「舞台很靠近海旁邊、也有摩天輪，覺得這裡很漂亮，天氣也溫暖的很剛好，粉絲也都很熱情、唱得很開心。」

琳誼此行大啖道地美食，吃了茶餐廳、大排檔、火鍋等，她大力推廣：「最好吃的就是大排檔了，因為是合菜，每種口味都可以吃到，像是金沙蝦球、檸檬雞，海鮮羹都很好吃。」吃飽喝足後朝聖觀光，琳誼去尖沙嘴看夜景，還去坐叮叮車，她逗趣形容：「第一次坐雙層巴士很特別，停靠時的距離很近，可以直接跟後面的陌生人打招呼，感覺可以成為另類的戀愛巴士。」

琳誼與同事前往迪士尼樂園遊玩，心臟超強一共玩了灰熊山極速礦車、星際極速穿梭、迷離大宅等設施，「前兩個其實玩起來滿恐怖的，因為速度很快又彎來彎去的，但是在排隊時看到有一群幼稚園小朋友也在排隊，突然覺得初生之犢不畏虎」；最喜歡的迪士尼角色是傑拉多尼，因為自己養了一隻貓特別有親切感，忍不住買了一整組傑拉多尼的周邊、彈簧狗的頭飾跟翠絲的帽子。

她在當地展開宣傳，最高紀錄是一天連趕8個通告，原本擔心會因為常用語言不太一樣而聽不太懂訪問，但香港媒體朋友都很親切，她日前學了幾句廣東話，自豪現在自我介紹是完全沒問題。結束香港行，琳誼將投入4月30日在高雄後台BACKSTAGE LIVE專場演出。