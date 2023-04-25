2017年林姓民眾在晚間騎機車經過新竹縣一處道路，因路面出現長寬各約1.5公尺嚴重凹陷之坑洞，林失控摔倒受傷，請求國家賠償，台灣高等法院認定道路管理機關經濟部水利署第二河川局有疏失，須負30％責任，判決賠償138萬多元，全案確定。

林姓機車騎士提告主張， 經濟部水利署第二河川局是新竹縣新埔鎮褒忠路353巷道路的設置及管理機關，但疏於管理，任由道路附近存有長寬各約1.5公尺嚴重凹陷之坑洞，且未設置任何警示標誌，亦無任何照明設備。

林稱，自己在2017年8月4日晚間7點多騎乘機車行經時，未能及時注意系爭坑洞，因而失控打滑摔倒，受有頭部外傷、合併顱內出血、延遲性腦內出血左側、肢體多處擦挫傷等傷害，水利署第二河川局須負國賠責任。

新竹地院一審認定，第二河川局管理疏失，過失責任為40％，判決須賠償林276萬1624元，上訴後，高院二審認定，第二河川局未及時修補坑洞，亦未設置警告標誌、夜間照明燈或反光標誌以提醒往來車輛注意，須負百分之30之過失責任，改判賠138萬812元確定。