曹佑寧發起《Be With Yu 陪伴寧》愛心企劃，號召粉絲一起認愛做公益。（榮星大月工作室提供）

曹佑寧參與心路基金會固定的籃球訓練，陪伴障礙者朋友們進行訓練。（心路基金會提供）

曹佑寧24日剛過生日，有感於出道以來收穫許多幸福與支持，希望能發揮自己的小小力量，將收穫的能量回饋給社會，於是主動提議是否能與公益單位合作，將今年的生日變得更有意義，因此決定發起《Be With Yu ／ 陪伴寧》愛心企劃，自費推出商品並將販售所得善款扣除成本後捐贈公益團體，讓大眾更加關注弱勢群體的照護與發展議題。

今年《Be With Yu ／ 陪伴寧》與台灣首個身心障礙者家長自組團體「心路基金會」合作，曹佑寧除了自掏腰包更對品質嚴格把關，分別與秉持永續循環精神的「W春池計畫」、台灣在地茶葉品牌「舜口六」攜手，打造送禮自用珍藏皆宜的玻璃杯茶包禮盒。

曹佑寧更首度提筆繪製兩款「擁抱」圖案印製在商品上，他說：「對我來說擁抱是一個非常溫馨的舉動，想提醒大家陪伴是一件很重要的事情，不論是用什麼方式，只要讓對方感到溫暖和不孤單。」未來是否有興趣朝小畫家之路繼續深造？他連忙喊停，表示：「為了公益先畫這一次就好。」出道9年首度推出自己的周邊商品，他打趣說這一刻終於體會當偶像的感覺，但也不免緊張說：「要是沒秒殺怎麼辦？」呼籲粉絲一起踴躍認愛。

近期忙著拍戲的曹佑寧，也特地安排時間參與心路基金會固定的籃球訓練，與障礙者朋友們進行溫馨的近距離互動。看到平常出現在電視與手機裡的藝人走進球場 ，現場的障礙青年們難掩興奮，熱情地與曹佑寧打招呼與擊掌，也讓他驚呼：「好像在走星光大道！」

曹佑寧今年生日在劇組度過，今年逢九的他依照習俗不會特別慶祝，但真摯許下願望：「希望所有的我愛的和愛我的人都身體健康、幸福快樂，也希望之前拍攝的幾部作品能盡快跟大家見面。」回想過去印象最深刻的生日，是在球隊時期曾被隊友綁在球場的鐵網上，慘遭水球和刮鬍泡洗禮，讓他一時又氣又好笑。