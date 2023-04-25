縣府2018年提出在竹東興建客家音樂村，因用地被占用，補助經費被取消，變更為「客家文化大禾埕計畫」，在佔用業主拆屋還地後，客委會日前終於核定用前瞻特別預算補助4.6億元興建「音樂文創埕」，未將新建竹東鎮立圖書館納入計畫補助。

竹東客家音樂村是前客委會主委李永得發想的計畫，認能配合政府打造成為浪漫台3線上的新亮點，並編列3.4億元的補助經費。

計畫預定地3.0151公頃，位在竹東鎮北興路、工業一路和工業二路，其中縣府向國財局價購土地有3058平方公尺，被占用蓋鐵皮屋做修車場，業者主張是祖傳土地，造成計畫停擺，客委會也取消補助經費。

縣府提訴訟一直打到2021年6月三審定讞勝訴，業者拆屋還地，縣長楊文科指示將竹東客家音樂村升級為「客家文化大禾埕」，同時新建竹東鎮立圖書館命名為「竹東知識驛站」，提供社區居民閱讀休閒空間，期成為創意、創新、創業等三創元素的文化展演教育中心。

由於疫情造成國內原物料大漲，營建業每坪造價8萬多元，目前已飆漲到17萬元，縣府估算客家文化大禾埕經費高達13.1億元，縣長楊文科多次拜訪客委會主委楊長鎮懇託補助經費。

客委會日前終於核定計畫經費5.5 億元執行，預先匡列「112年度客庄369幸福計畫」前瞻特別預算補助4.6億元，補助82％是興建「音樂文創埕」，縣府自籌18％的經費。

交旅處長戴志君表示，客家文化大禾埕經費13.1億元，法定停車場5.2億元要縣府自籌，「音樂文創埕」是6.1億元，客委會補助4.6億元，未補助1.7億元的竹東鎮立圖書館。

戴志君說，音樂文創埕將興建4層樓地板11000平方公尺的建物，該處將依客委會審查意見修正提案資料，預定月底回函客委會，同步研擬客家文化大禾埕發包與執行計畫。