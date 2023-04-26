內政部今（25）日預告平均地權條例相關子法內容，外界討論聲量，居高不下。佳元建設董事長蔡錫全今（25）日痛批，禁止私法人買房採「原則禁止、例外許可」，爭議非常大，涉及違憲，預料一般正派經營法人，以後也不敢提出申請，以免以後被查稅、追查資金來源，建議應改採「原則許可、例外禁止」較為合理。

蔡錫全指出，不過，此次修法若正式實施，建商的資金調度、財務結構，將是一大考驗，銷售時間必須拉長、現金部位也一定會準備非常大，對於小型建商相當不利。

平均地權條例修正案今年1月在立法院完成三讀後，外界抨擊不斷，爭議愈演愈烈，相關子法遲遲未出爐；不過今天內政部長林右昌、內政部次長花敬群於上午召開記者會，說明平均地權條例配套子法內容，新訂的5部子法政策重點，包括：私法人買受住宅採許可制，限制預售屋、新成屋換約轉售等。

林右昌強調，新建立檢舉獎金制度，是希望全民共同協助、精準打擊違規炒作。

對於此次修法及子法預告方向，蔡錫全指出，財政部已祭出房地合一2.0，稅法容許私法人可買賣，針對5年內法人獲利課徵45％～35％重稅，一定條件下的股權交易也一併納入課稅但平均地權條例卻規定5年內不得買賣，其實5年的持有期間，已經非常長了，怎麼叫短期炒作，這項規定太離譜了，此次修法已經不叫打炒房，而是叫打房。

蔡錫全指出，有關修正方向，禁止私法人買房採「原則禁止、例外許可」，這個爭議非常大，涉及違憲，預料一般正派經營法人，以後也不敢提出申請，以免以後被查稅、追查資金來源，建議應改採「原則許可、例外禁止」較為合理。

蔡錫全指出，未來建商應即早因應此次修法，以佳元建設來說，將提高更高的現金部位。

蔡錫全表示，此次修法若正式實施，建商的資金調度、財務結構，將是一大考驗，銷售時間必須拉長、現金部位也一定會準備非常大，對於小型建商相當不利。