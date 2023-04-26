張詩盈在《和平歸來》也有崩潰痛哭橋段。（公視提供）

劇組特別重現當年被網友戲稱「太空裝」的防護裝備，左為張詩盈、右為蘇炳憲。（公視提供）

公視《和平歸來》以2003年台灣SARS疫情為故事背景，29日將迎來精彩完結篇，在劇中飾演跋扈局長的張詩盈，坦言罵人太困難，自己遇到衝突會選擇閉嘴；因角色詮釋太過成功，收到製作人稱讚還懷疑：「是在酸我嗎？」

24日是和平醫院封院滿20周年紀念日，許多觀眾看到劇中封院後的劇情都表示感觸格外深刻。而劇中由金馬女配張詩盈所飾演的北市衛生局長許書華角色，因為性格潑辣常在劇中發怒飆罵下屬，她的精彩表現也成為觀眾的討論焦點之一，不少網友對她的表演也給予一致讚場，紛紛留言表示「演得實在太好了！」、「每次看局長發飆都好過癮」、「現在才認識這位超級厲害的演員」。

對於網友觀眾的稱讚，張詩盈謙虛表示：「非常感謝大家的關注、認可我的表演。演員表演的質地通常與生命經驗有關，但戲劇中的主配角通常設定年齡不會太熟，所以『將熟年紀』的演員要能被關注，真的很靠緣份，我再次感謝大家的青睞。」

在《和平歸來》拍攝過程中，張詩盈因角色氣燄高張的形象與自己個性截然不同，在某次拍攝現場，製作人汪怡昕特別過來稱讚她，表示看了剛完成的初剪，大讚張詩盈在劇中表現得很棒！沒想到張詩盈聽到這番話，反而開始自我懷疑，笑說：「當下我看著他，心裡一直在想，你是在酸我嗎？」

張詩盈解釋，因局長這角色太容易被討厭，讓她瞬間有點無法會意過來製作人這番讚美，是不是在暗示自己「張詩盈」這個人本質上太令人討厭了，所以才會把這個角色演得這麼好。得知張詩盈的想法讓製作人大笑不已，不斷強調：「不是、不是，我是真的在稱讚！」

張詩盈劇中除了罵人以外，也有崩潰痛哭的戲。被問到哭戲跟罵人哪個比較困難，她不假思索地表示「罵人」對她來講比較困難！張詩盈認為罵人要有三大技巧，其一是要罵得有道裡有邏輯；其二是要把自尊放超大；最後一點則是情感要像機關槍往外噴射，她表示：「這對我來說比較難，因為我自己遇到衝突時，通常會選擇閉嘴。」還笑說這次演出這個角色還有一項意外收穫：「發現原來自己飆人的時候長這樣啊！」

因為詮釋的角色十分跋扈，張詩盈坦言很怕因此得罪同劇的前輩、學長。張詩盈分享如果有機會的話，最想挑戰由柯宇綸所飾演的羅士凱角色，該角色因為常被罵的關係所以台詞較少，沒有台詞的角色最難演，她表示：「除了這個角色的赤忱要放到政治圈中，真假分寸拿捏不易，再加上沒有台詞的角色，呈現上往往會給許多特寫的鏡頭，因此得要有耐看的臉龐。宇綸這次有好多特寫鏡頭，每次看他的鏡頭我都會被他的帥俊迷惑。」笑稱如果換成她，不知道觀眾會不會買單自己這張臉。

上周六劇情演出張詩盈終於要進入封院後的博愛醫院視察，劇組特別重現當年引發眾議、被網友戲稱「太空裝」的防護裝備。因為該裝備穿脫不易，如果要脫掉上廁所就得重新貼封膠帶，張詩盈表示：「本來是想撐著不上廁所免去麻煩，但工作人員們都很友善，天熱也怕我悶著中暑，一整天下來穿脫很多次也沒嫌麻煩，讓我很感激！」