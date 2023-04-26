深耕台中餐飲市場的大漁餐飲集團，旗下鰻魚專賣店品牌「大江戶町 鰻屋」搶進台中三井LaLaPort購物中心開設第3家門市並於4月27日全新開幕。開幕期間推出多項優惠，首推限量500份半尾的蒲燒鰻即食包6入禮盒1,100元，再送價值220元的鰻魚秘醬。另單片包裝也有3包特價580元優惠。另自5月1日起5月31日，「夢幻鰻魚桶飯4人份」特價1,088元，再附4份日式玉子燒、4碗湯品與蔥花、芥末等配料，僅供外帶限定。

首次進駐百貨商場的「鰻屋LaLaport」，秉持與產地契作供應新鰻的優勢，打破鰻魚飯高貴印象，主打比起日本名古屋特殊三種吃法更多元的「鰻魚桶飯3+1吃」，以及在日本都少見的「鰻魚桶飯雙吃磯邊燒」、深受國人喜愛的「溫玉蔥花鰻魚丼」等餐廳主推人氣料理之外，更挑戰高技術頂級鰻魚飯市場最低價，將炭火烤製的高檔鰻魚飯變身「國民便當」，重達100克大份的「夢幻鰻魚飯/半尾」餐廳內用只要398元，而便當更享破盤價298元。另推出佛心的268元豪華鰻魚雙主餐便當「鰻×天婦羅蝦」、「鰻×炭火地雞」、「鰻×五花豚」等，讓喜愛品嚐多元口味的消費者能享有雙主菜的選擇，期待藉以優異養鰻的職人技術來展現台灣食材的新價值，並讓高級既定印象的鰻魚飯，變身為台灣家庭的餐桌日常。

歷經四年新冠疫情影響，隨著疫情逐漸平穩的餐飲業開始恢復正常，致力於提供高品質鰻魚飯的大漁餐飲集團在此時跟別人走不同的路，社長江俊民透過疫情期間三個月就賣出2萬多份鰻魚便當的經驗，習得點餐快、出餐快、結帳快的3快優勢後，決定將高技術型的高價鰻魚飯，繼續以薄利多銷推廣鰻魚便當，並藉以便當的高轉換率，期待讓高級鰻魚飯能成為國民普及美食，而普及化的前提就是要價格平民化。

開業迎來第六年的「大江戶町 鰻屋」，一直以來與鰻農長期契作，第一年契作的鰻魚數量約5噸，目前合作量已成長約5至6倍，選用的鰻魚皆為養殖時間一年至一年半的新鰻，口感肉質都比肉質、魚刺粗硬的老鰻更為細嫩，尤其特別講究一公斤四尾（4P）規格，加上使用備長炭直火碳烤，使得口感美味，具有高營養價值的「大江戶町 鰻屋」鰻魚飯一直是老饕們的最愛。

「鰻屋LaLaport」設有100位座席，內用菜單有御膳主食、串燒、一品料理、烤物等多元選擇，是少見在購物中心可以直接品嘗到直火碳烤的鰻魚飯新選擇。逛街逛累了想補充元氣，喜愛鰻魚飯的老饕們，推薦最頂級的整尾鰻魚飯饗宴「老饕黃金青口鰻重／蒲燒628元」、「老饕黃金青口鰻/白燒658元」，鰻魚嚴選一公斤5尾（5P）的王者之鰻-青口鰻，青口鰻腹部雪白、背部呈身青色，擁有最鮮嫩的肉質與油脂，是最能感受鰻魚美味的頂級饗宴，而鰻魚也以“不分切“方式提供，饕客看得到也吃得到整尾鰻魚，強調講究真實的品質保證。