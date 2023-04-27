泰山開會錄影畫面(圖／泰山提供)

泰山於4月20日召開薪酬、審計委員會與董事會，不料以董事劉偉龍為首的龍邦市場派，為阻礙公司議事進行，竟報案宣稱，有人遭到恐嚇，率警察約十餘人到場，涉及強行帶走杜英達獨董，惡意中斷會議進行。

泰山企業對市場派干擾公司合法議事進行，表達嚴重抗議，並盼望警方恪遵刑法307條規定，對上市公司合法召開會議，能予以尊重，若接獲任何報案情資，應事先查證，不宜任意闖入會議現場，甚至進行錄影。

泰山企業於4月20日3時30分召開薪酬委員會，約四時十分召開審計委員會，杜英達、陳敏薰、李明輝三位獨董出席參加。

4時10分召開審計委員會時，既非審計委員會成員，亦無權出列席的劉偉龍，突然帶著約十餘名警察衝入泰山公司內部，宣稱收到報案，有人遭到恐嚇，並進入正在開會的會議室。當時在會議室內的，除了上述三位獨董外，尚有詹景超董事長與相關議事人員，在場人員均感錯愕。

劉偉龍向警方宣稱，杜英達遭到恐嚇，要求警方帶杜獨董去做筆錄。杜英達獨董堅定回應，我沒被恐嚇，我是律師，怎麼會被恐嚇，請不相干人員退場，繼續會議進行。

警方人員退出會議室後，劉偉龍董事再次強行進入會議室，語氣強硬的表示，你休息三十分鐘，下去喝咖啡就好。劉偉龍董事隨後搭了杜英達獨董的背，強行與警察一起帶杜英達搭電梯離去。另一位龍邦的董事韓泰生，於杜英達被帶走近50分鐘後，竟然私下進入原來在開審計委員會的會議室，逕行取走杜英達的公事包，疑似以免杜英達獨董，以取回私人物品為由，再回場開會。

一行人下樓後，國寶集團總裁朱國榮竟也現身在一樓便利商店。

上述陳述均有錄影畫面或目擊證人為證，刑法307條規定：「不依法令搜索他人身體、住宅、建築物、舟、車或航空機者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」盼望地檢署、警察機關明察，切勿因烏龍爆料，未持法院搜索票，即任意阻撓正常公司會議，以免成為市場派惡意併購的幫凶。

泰山企業董事長詹景超表示，真正的正義，不該淪為金融禿鷹的工具；公權力可能被市場派的惡意操作所蒙蔽，才看不見真正的惡行，以及對優良傳產的覬覦。泰山企業寧願相信正義是一時被蒙蔽，也不願相信公權力竟被金融禿鷹所濫用。